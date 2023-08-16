Gupse Özay önce heyecanlandırdı sonra üzdü

Hamilelik ve doğum sonrası süreçte senaryo ve film projelerini askıya alan oyuncu Gupse Özay, 2022 Aralık ayında yaptığı "İki adet senaryo arkamdaki iki koca tahtada yazılıyor evet. Neden? Çünkü ben beyaz tahtada çalışmayı çok severim..." paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırmış ve yeni projelerin müjdesini vermişti.

Aradan geçen zamanda üzerinde çalıştığı yeni projelere dair sesi çıkmayan Özay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırdı.

Yeni filminin adının belli olduğunu Instagram hesabından paylaştığı hikayeler ile gösteren Özay, filmin adını açıklayıp açıklamamak konusunda ikilemde kaldığını söyledi ve sonunda takipçilerini üzse de yeni filmin adını şimdilik açıklamayacağını söyledi.

Özay paylaşımında kullandığı mimiklerle takipçilerini gülümsetti.