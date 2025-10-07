Gupse Özay'dan anne-kız paylaşımı! O detay gözden kaçmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Gupse Özay'dan anne-kız paylaşımı! O detay gözden kaçmadı

Gupse Özay ve Barış arduç çiftinin kızı Jan Asya’nın sosyal medyaya yansıyan halleri büyük beğeni topluyor. Gupse Özay kızı ile yaptığı son paylaşımla takipçilerinden tam not aldı. O detay dikkatlerden kaçmadı.


"Deliha" adlı filmin setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift, 2020 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti Ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.


İkili, zaman zaman kızlarıyla eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor. Gupse Özay kızının resim boyadığı anları paylaştı. Özay hikayesine ‘Ayol çizimleri kızımın yaptığını zannedip attığınız tebrik mesajlarınızı yerim. O sadece boyuyor. Ve hala çok uyuyor.' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

gupse.jpg

Barış Arduç’un Hande Erçel ile birlikte yer aldığı dijital projedem sonra Özay’ın genellikle kızıyla olan paylaşımlarına ağırlık vermesi dikkatlerden kaçmazken yorumlara da yansıdı.

Son Haberler
650 ton saman balyası kundaklandı: Yaklaşık maddi zarar 2 milyon lira
650 ton saman balyası kundaklandı: Yaklaşık maddi zarar 2 milyon lira
Kağıt üstte durduruldu, denizlerde devam etti: Türkiye'den İsrail'e 456 gemi seferi
Kağıt üstte durduruldu, denizlerde devam etti: Türkiye'den İsrail'e 456 gemi seferi
Gupse Özay'dan anne-kız paylaşımı! O detay gözden kaçmadı
Gupse Özay'dan anne-kız paylaşımı! O detay gözden kaçmadı
Edirne'de sağanak yağış ve rüzgar, ağacı devirdi
Edirne'de sağanak yağış ve rüzgar, ağacı devirdi
1 ay önce evlendiği eşini öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti
1 ay önce evlendiği eşini öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti