Gupse Özay'dan anne-kız paylaşımı! O detay gözden kaçmadı



"Deliha" adlı filmin setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift, 2020 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti Ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.



İkili, zaman zaman kızlarıyla eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor. Gupse Özay kızının resim boyadığı anları paylaştı. Özay hikayesine ‘Ayol çizimleri kızımın yaptığını zannedip attığınız tebrik mesajlarınızı yerim. O sadece boyuyor. Ve hala çok uyuyor.' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

Barış Arduç’un Hande Erçel ile birlikte yer aldığı dijital projedem sonra Özay’ın genellikle kızıyla olan paylaşımlarına ağırlık vermesi dikkatlerden kaçmazken yorumlara da yansıdı.