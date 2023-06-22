Gupse Özay'dan 'Son 9 ayım' videosu

Oyuncu Gupse Özay, sosyal medya hesabından anne olmanın nasıl bir duygu olduğuna dair paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Özay esprili bakış açısıyla çektiği bu videolarına bir yenisini daha ekledi.

Gupse Özay'dan 'Son 9 ayım' videosu

‘Deliha’ film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı.

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Gupse Özay ile Barış Arduç, kızları Jan Asya'yı 9 Eylül 2022'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşadı.

Gupse Özay 9 ayı geride bıraktığı şu günlerde çektiği bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı.

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Bir arkadaşıyla görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştiriyor mizanseniyle izlediğimiz Gupse'yi, sürekli bebek ağlaması geliyor mu diye tedirgin bir şekilde bebek odasına bakarken görüyoruz.

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