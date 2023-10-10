Gupse Özay'ın lohusa hazırlıkları başladı

Eltilerin Savaşı, Görümce, Deliha gibi başarılı filmlere imza atan Gupse Özay, son filmi 'Lohusa' için hazırlıklara başladı. Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde çekilecek olan filmde Gupse Özay'ın yanı sıra birçok ünlü oyuncu yer alacak.

Gupse Özay'ın lohusa hazırlıkları başladı

Eltilerin Savaşı, Görümce, Deliha filmleriyle milyonlara ulaşan başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay son filmi 'Lohusa' için çalışmalarını hızlandırdı.

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Uzun bir senaryo ve kast çalışmasının ardından önümüzdeki günlerde sete girecek olan filmin oyuncu kadrosu okuma provasında buluştu.

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Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde beyazperdeye taşınacak filmde rol alan Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Su Şanad, Elif Nur Kerkük ve Feri Baycu Güler'in katıldığı Lohusa filminin okuma provası kahkaha ve eğlence içinde geçti. Kıvanç Baruönü ve Gupse Özay provada esprileriyle keyifli anlar yaşattı.

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Lohusa set ekibi de çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Film ekibi çekimlere 11 Ekim tarihinde başlayacak. Filmde, bir anne ve babanın, doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 gün ve bu süre içinde başlarına gelen komik olaylar anlatılıyor.

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