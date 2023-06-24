Gurbetçi kadın: Almanya’da geçinemiyoruz diyenler yalan söylüyor

Editör: Sami Gürel

Türkiye’de 2023 genel seçimi gündeminin hala konuşulduğu bugünlerde Almanya’da yaşayan bir Türk kadınının Antalya’daki bir sokak röportajında verdiği yanıtlar dikkat çekti.

“Türkiye’nin durumundan memnun musunuz” sorusuna “Ben memnun değilim ama buradaki insanlar için memnun değilim. Biz Almanya'da kalıyoruz, tatile geldik.” cevabını verdi.

Yurt dışında yaşayan Türklerin oy kullanmasının “saçma olduğunu” söyleyen kadın, şu ifadeleri kaydetti:

Yani olan buradaki insanlara oluyor ve orada oturup buranın siyasetini yürütmek, burada oy vermek dünyanın en saçma şeyi. Gerçekten adam o kadar iyiyse bir bilete bakar.

Gurbetçi kadın, muhabirin “Seçimlerde oy kullandınız mı” sorusuna ise şu cevabı verdi:

Yok. Ben neden kullanayım. Ben burada yaşamıyorum. Eşimde kullanmadı. Dediğim gibi orada yaşayıp buradaki insanların kaderini ben belirleyemem. Benim buna hakkım yok.

“ALMANYA’DA GEÇİNEMİYORUZ DİYENLER YALAN SÖYLÜYOR”

Bazı gurbetçilerin “Almanya’da geçinemiyoruz” sözlerine tepki gösteren kadın “Biz bu sene 2 tatil yaptık. Fransa'ya gittik, şimdi buraya geldim. Alım gücümüz var çok şükür. Diğerleri mesela Almanya’da da devletten geçinenlerin falan da alım güçleri var. Kalkıp da şunu alamıyoruz bunu alamıyoruz diyenler yalan söylüyor.” dedi.