Gurbetçinin valizinden uyuşturucu çıktı. Çikolata paketlerine sarılı bulundu

Türkiye'ye kaçak ve sığınmacıların uyuşturucu madde sokarken yakalandığı haberleri çok kez yapılmıştı. Ancak bu kez bir gurbetçi yakalandı.

Memleketi Aksaray’a Hollanda’dan izni gelecek olan bir gurbetçinin Türkiye’ye uyuşturucu madde sokacağı bilgisine ulaşıldı.

İhbar alan polis ekipleri hemen harekete geçti. Jandarma ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takip başlattı.

Kimliği ve ikamet adresi tespit edilen D.K. isimli gurbetçinin evine operasyon yapıldı.

ÇİKOLATA PAKETLERİNDEN ÇIKTI

Aramalarda valiz içerisinde bulunan çikolata poşetlerinden uyuşturucu çıktı.

Paketlenmiş şekilde gizlenmiş 1 kilo 210 gram preslenmiş esrar, 294 gram kokain, 15 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 40 tabanca fişeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gurbetçi gözaltına alınarak tutuklandı.