Gürcistan attı millilerimiz tehlikeye girdi

EURO 2024'te milli takımımızın da yer aldığı F Grubu'nda 3. ve son maçlar oynanıyor.

Millilerimiz Hamburg'da Çekya ile karşılaşırken grubun diğer maçında Gürcistan ve Portekiz ile mücadele ediyor.

Millilerimizin maçı 0-0 devam ederken hepimizi Gürcistan - Portekiz maçında korkutan bir gelişme yaşandı.

Henüz karşılaşmanın 2 dakikasına Gürcistan Kvaratskhelia ile öne geçti.

Gürcistan'ın Portekiz karşısında kazanması halinde millilerimizin gruptan çıkmak için mutlaka en az 1 puan elde etmesi gerekiyor.