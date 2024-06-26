Gürcistan attı millilerimiz tehlikeye girdi

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Gürcistan attı millilerimiz tehlikeye girdi

Portekiz karşısında 1-0 öne geçen Gürcistan millilerimizi tedirgin etti.

EURO 2024'te milli takımımızın da yer aldığı F Grubu'nda 3. ve son maçlar oynanıyor.

Millilerimiz Hamburg'da Çekya ile karşılaşırken grubun diğer maçında Gürcistan ve Portekiz ile mücadele ediyor.

Millilerimizin maçı 0-0 devam ederken hepimizi Gürcistan - Portekiz maçında korkutan bir gelişme yaşandı.

Henüz karşılaşmanın 2 dakikasına Gürcistan Kvaratskhelia ile öne geçti.

Gürcistan'ın Portekiz karşısında kazanması halinde millilerimizin gruptan çıkmak için mutlaka en az 1 puan elde etmesi gerekiyor.

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