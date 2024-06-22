Gürcistan Çekya kapıştı Türkiye kazandı

2024 Avrupa Şampiyonası Almanya'nın ev sahipliğinde devam ediyor.

F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya karşı karşıya geldi. A Milli Takım'ın rakipleri, Hamburg'daki Volksparkstadion'da kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Mikautadze ilk yarının uzatma bölümünde kazanılan penaltıda topu ağlara gönderip Gürcistan'ı öne geçirdi. Dakikalar 59'u gösterdiğinde sahneye çıkan Patrik Schick, Çekya'yı 1-1'lik beraberliğe taşıdı.

Gürcistan kalecisi Mamardashvili yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutarken, Çekya tam 24 şut attı, 11 korner kullandı.

İki takımın berabere kalması A Milli Takım'ın en çok işine yarayan sonuçtu, maç gönlümüze göre tamamlandı.

26 Haziran'da Gürcistan, Portekiz ile Çekya da A Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek, grup maçları tamamlanacak.