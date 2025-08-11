Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Türkiye'ye geliyor

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 12-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Ziyaret kapsamında, stratejik ortağımız Gürcistan ile işbirliğimizin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."
Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Mikheil Kavelaşvili, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) August 11, 2025
Konuk Cumhurbaşkanının ülkemize gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret kapsamında,…