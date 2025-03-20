Gürcistan, Ermenistan'ı ezdi

UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesinde Gürcistan, Ermenistan'ı Yerevan'da 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Gürcü ekibi, özellikle ikinci yarıda sergilediği etkili oyunla dikkat çekti. Mücadelenin 32. dakikasında Giorgi Kochorashvili’nin kaydettiği golle öne geçen konuk ekip, 37. dakikada George Mikautadze’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Gürcistan, Mikautadze’nin 59. dakikadaki ikinci golüyle skoru belirledi.

YÜKSELME YOLUNDA BÜYÜK AVANTAJ

Bu sonuçla Gürcistan, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'ne yükselme yolunda büyük bir avantaj sağladı. Play-off mücadelesinin ilk ayağında deplasmanda kazanan Gürcü ekibi, rövanş maçında da benzer bir performans sergileyerek üst lige çıkmayı hedefliyor. Ermenistan ise bu ağır yenilginin ardından rövanşta mucize peşinde olacak.

Serinin ikinci ayağı 23 Mart’ta Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te oynanacak. Dinamo Arena’da gerçekleştirilecek mücadele, Gürcistan yerel saatiyle 18.00’de başlayacak.

GÜRCİSTAN’IN SON DÖNEMDEKİ YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Son yıllarda futbol anlamında büyük bir gelişim gösteren Gürcistan, bu galibiyetle çıkışını sürdürdü. Özellikle genç yeteneklerin kadroya dahil edilmesiyle dinamik bir ekip haline gelen Gürcü takımı, Avrupa futbolunda adından daha fazla söz ettirmek istiyor. Ermenistan ise iç sahada aldığı bu ağır mağlubiyeti unutup, rövanşta dirençli bir oyun sergileyerek sürpriz yapmayı hedefliyor.

Rövanş maçında alınacak sonuç, iki takımın da geleceğini doğrudan etkileyecek. Gürcistan kazanırsa UEFA Uluslar Ligi B Ligi’ne yükselirken, Ermenistan kaybederse C Ligi'nde yoluna devam edecek.