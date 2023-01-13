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Gürcistan ile Ermenistan arasında kimlikle seyahat süreci başlıyor

Gürcistan ile Ermenistan arasında kimlik kartlarıyla seyahat sürecinin başlatılması için anlaşma imzalandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 14:22
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Gürcistan ile Ermenistan arasında kimlikle seyahat süreci için anlaşıldı

Gürcistan ile Ermenistan arasında kimlikle seyahat süreci başlıyor
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Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan İrakli Garibaşvili, Ermenistan'daki resmi temasları kapsamında Ermeni mevkidaşı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Erivan'da düzenlenen ekonomik komisyon toplantısının sonunda Garibaşvili ile Paşinyan, Gürcistan ile Ermenistan arasında kimlik kartlarıyla seyahat sürecinin başlatılmasına yönelik anlaşmayı imzaladı.

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