Gürcistan kaybetti ama dünyaları kazandı

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İspanya ve Gürcistan Köln’de karşı karşıya geldi.

Turnuva öncesinde ve grup aşamasında ortaya koyulan futbol ile İspanya Almanya ile birlikte en büyük favori olarak gösterilirken millilerimizin grubunda yer alan Gürcistan en zayıf halkalardan biri olarak gösteriliyordu.

Ancak gruptaki son maçında lider Portekiz’e karşı alınan mucizevi galibiyet ile birlikte Gürcüler bir anda kendilerini son 16 turunda buldu.

Maça gelecek olursak aslında mücadele herkesin beklediği gibi başladı. Rakibine karşı oldukça dominant bir oyun sergileyen İspanyollar art arda ataklarını sıraladı. Özellikle kanatları çok sık kullanan İspanyolların aradığı golü bulması içten bile değilken sürpriz bir olay yaşandı.

18. dakikada bir kontra atakla ilk atağına çıkan Gürcistan’da Kakabadze’nin sağ kanattan açtığı ortada ters bir dokunuş yapan Le Normand kendi kalesine attı ve Gürcistan öne geçti.

Kimsenin şans vermediği ve 20 dakika boyunca atak bil yapamayan Gürcülerin bir anda sürpriz bir şekilde gol atması onlar dahil herkeste şaşkınlık yarattı. Portekiz maçında da erken buldukları gol sonrası kendi kabuğuna çekilen Gürcistan yine aynısını yaptı ya da yapmak zorunda kaldı.

Takımın belkide en iyi özelliği olan savunmanın bu maçta da işini oldukça iyi yapması Gürcistan’ı 20 dakika kadar önde götürdü. Ancak ne kadar iyi savunma yapsalarda bu kadar çok içe çekilince İspanya’nın denemelerinden biri elbette ki tuttu.

39. dakikada hızlı paslarla ceza sahası önünde pas yapan İspanya’da bir anda bir boşluk yakalayan Rodri’nin yerden vurduğu şut filelerle buluştu ve durum 1-1’e geldi ve takımlar ilk yarıyı bu skorla noktaladı.

İkinci yarıda Gürcüler biraz daha hücuma kalkmaya çalışsada organizasyon pek etkili olamadılar. Kapalı Gürcü savunmasını aşmak için içeriye doldur boşalt yapan İspanyollar 51. Dakikada istediğini aldı.

Yamal’ın art arda açtığı ortalardan birinde arka direkte kafayı vuran Ruiz İspanyolları sonunda öne geçirmeyi başardı.

Geriye düşmeleri ile artık açılmak zorunda kalan Gürcüler aslında açılarak kendi sonlarını da getirmiş oldu. Artık rakibinin defans hattında boşluklar olmasını fırsat bilen İspanyollarda ceza sahasına hızlı bir şekilde giren Williams 75’te farkı ikiye çıkardı.

Mücadelenin artık sonlarına doğru Gürcülerin skoru kabullenmesiyle orta alana taşınan oyunda pas hatalarını iyi değerlendiren İspanya affetmedi.

83’te bir anda ceza yayı üstünde topla buluşan Olmo skoru tayin etti ve İspanya Gürcistan karşısında 4-1 galip geldi.

Bu skorla birlikte İspanyollar çeyrek finale yükselip Almanların rakibi olurken Gürcistan’ın kaybettiği söylemek çok mümkün değil.

Grupta sonuncu olması beklenen ve millilerimiz karşısında gruba yenilgiyle başlayan Gürcistan önce Çekya beraberliği sonra lider Portekiz karşısında müthiş bir galibiyet ve İspanya karşısında iyi oyunu ile birlikte potansiyelinin çok üstüne çıkmayı başardı.

Bu turnuvanın kazananı kim olursa olsun kesinlikle en başarılı takımlardan bir tanesi Gürcistan oldu.