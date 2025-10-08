Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacağı maçın genel bilet satışları başladı.
Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak mücadelenin biletleri "www.passo.com.tr" ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek.
Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları "www.passotaraftar.com.tr" web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek.
Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.
Maçın bilet fiyatları şu şekilde:
Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 lira
Doğu alt orta bloklar: 2 bin lira
Batı alt köşe bloklar: 1750 lira
Doğu alt köşe bloklar: 1750 lira
Doğu üst orta bloklar: 1500 lira
Batı üst köşe bloklar: 1250 lira
Doğu üst köşe bloklar: 1250 lira
Kuzey alt: 900 lira
Güney alt: 900 lira
Kuzey üst: 900 lira
Güney üst: 900 lira