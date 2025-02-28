Gürcistan Sarpi bölgesinde heyelan yolu kapattı

Kaynak: İHA
Gürcistan Sarpi bölgesinde heyelan yolu kapattı

Gürcistan Sarpi'de heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütleleri karayolunu ulaşıma kapattı.

Gürcistan’ın Sarpi bölgesinde, Sarp Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafede heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütleleri karayolunu ulaşıma kapattı.

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Heyelan anında bölgede araç geçmemiş olması büyük bir facianın önüne geçerken, yaşananlar Türk vatandaşları tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

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Olayın ardından, heyelan nedeniyle kapanan yolu açmak için vatandaşlar taşları temizlemeye çalıştı. Gürcistan yetkilileri, bölgedeki güvenliği sağlamak ve yolları temizlemek için bölgeye ekip gönderdiklerini bildirdi.

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