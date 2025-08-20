Gürcistan-Türkiye maçının biletleri satışta

Düzenleme: Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan ile karşılaşacağı müsabakanın genel bilet satışları başladı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın 4 Eylül'de Gürcistan'la oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak maçın misafir tribün bilet fiyatları 1000 lira olarak belirlendi.

milli1.jpg

Futbolseverler, biletleri www.passo.com.tr veya Passo Mobil uygulamasından satın alabilecek.

Bu arada bilet satışında Passolig kart zorunluluğu aranmadığı da bildirildi.

