Gürcistan-Türkiye maçının biletleri satışta

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın 4 Eylül'de Gürcistan'la oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak maçın misafir tribün bilet fiyatları 1000 lira olarak belirlendi.

Futbolseverler, biletleri www.passo.com.tr veya Passo Mobil uygulamasından satın alabilecek.

Bu arada bilet satışında Passolig kart zorunluluğu aranmadığı da bildirildi.