Gürcistan-Türkiye maçının hakemi açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçının hakemleri belli oldu.

Mücadelede İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matteo Marcenaro olacak. Marco Di Bello VAR, Daniele Doveri ise AVAR olarak görev yapacak.

Gürcistan-Türkiye mücadelesi, başkent Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda 4 Eylül Perşembe günü, saat 19.00'da başlayacak.