Gürcistan'da 6. Cumhurbaşkanı belirleniyor

Gürcistan'dan 28 Kasım'da AB müzakerelerinin askıya alınmasından sonra sokakların karıştığı ülkede 6.Cumhurbaşkanı ilk kez parlamentodaki seçim kurulu üyeleri tarafından belirleniyor.

Gürcistan'da Seçim Kurulu'nun 300 üyesi, 6. cumhurbaşkanını belirlemek üzere parlamentoda oy vermeye başladı.

İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin gösterdiği tek aday Mikheil Kavelaşvili'nin yer aldığı cumhurbaşkanı seçimi, Tiflis'teki Parlamento binasında başladı.

CUMHURBAŞKANINI İLK KEZ 300 KİŞİLİK SEÇİM KURULU SEÇECEK

Bağımsızlığını 1991'de yeniden kazanan Gürcistan'da 6. Cumhurbaşkanı, 2017'de gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle 300 kişilik Seçim Kurulu tarafından seçilecek.

Yeni cumhurbaşkanını belirleyecek Seçim Kurulu, 150 milletvekilinin yanı sıra Abhazya ve Acara Yüksek Konseyinin üyeleri ile ülkedeki tüm belediyelerin temsilcilerinden oluşuyor.

Ülkede 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçiminin sonuçlarını tanımadıkları için oy verme sürecine muhalefetteki 61 milletvekili katılmıyor.

Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için 300 üyeden en az 151 kişinin oy vermesi gerekiyor.

Tiflis'te yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme sürecinin 14.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Oy verme sürecinin ardından bir saat içinde sonuçların açıklanması öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ZURABİŞVİLİ'DEN SEÇİME TEPKİ

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, dünkü açıklamasında parlamentodaki cumhurbaşkanı seçiminin kendisi için meşru olmadığını belirtti.

Zurabişvili, "Bu arada hiçbir yere gitmiyorum, makamı kimseye bırakmayacağım. Buradayım ve burada olacağım." ifadelerini kullandı.

Zurabişvili'nin açıklamalarını eleştiren Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ise yeni seçilecek cumhurbaşkanının yemin töreninin 29 Aralık'ta yapılacağını ifade etti.

Papuaşvili, anayasayı ihlal etmekte suçladığı Zurabişvili'nin 29 Aralık'ta görevden ayrılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 28 Kasım 2018'de Gürcistan'ın 5'inci ve ilk kadın cumhurbaşkanı seçilmişti.

Öte yandan, gün içinde seçime karşı olanların protesto düzenlemesi bekleniyor.

SEÇİMDE TEK ADAY, ESKİ FUTBOLCU VE MİLLETVEKİLLİ KAVELAŞVİLİ

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, eski futbolcu ve Milletvekilli Mikheil Kavelaşvili'yi 27 Kasım'da cumhurbaşkanı seçimi için aday göstermişti.

Gürcistan Milli Futbol Takımı formasını 1992-2002 yıllarında giyen Kavelaşvili, 2016'da Gürcü Hayali Partisinden milletvekilli olarak parlamentoya girdi.

2020'de de aynı partiden milletvekilli seçilen Kavelaşvili, 28 Haziran 2022'de Gürcü Hayali Partisinden ayrılarak diğer milletvekillileriyle Halkın İktidarı Partisini kurmuştu.

Gürcistan'da ekimde düzenlenen parlamento seçimlerini tanımayan muhalefet partileri ise cumhurbaşkanı seçimini meşru görmeyerek aday çıkarmadı.