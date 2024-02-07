Gürcistan'da heyelan: 5 kişi öldü

Gürcistan İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Acara bölgesinin Khulo belediyesine bağlı Tsoniarisi ve Tkhilvana köylerinde yaşanan toprak kaymalarında 2 kişinin öldüğü belirtildi.

İmereti bölgesindeki Bagdati belediyesine bağlı Neergeti köyünde de aşırı yağışlar sonrası meydana gelen heyelanlarda 3 kişinin öldüğü kaydedildi.

Neergeti köyünde 4 evin toprak altında kaldığı bildirilirken, kayıp 6 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan Gürcistan’da toprak kaymaları nedeniyle bazı tren seferleri iptal edildi.