Gürcistan'da heyelan nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Gürcistan'da dünden beri devam eden şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen heyelanda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

KAYNAK: AA
Gürcistan'da heyelan nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Acara ve Guria bölgelerindeki şiddetli yağış nedeniyle bazı yerlerde heyelan meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, Guria bölgesindeki birkaç köye ulaşımın kesildiği ve bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı anlatılan açıklamada, kayıp 2 kişiye ulaşmak için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, çalışmalar sonucu şimdiye kadar 11 kişinin kurtarılıp güvenli yerlere sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

İlgili Haberler
Artivin’de heyelan: 8 köy yolu ulaşıma kapandı
Artivin’de heyelan: 8 köy yolu ulaşıma kapandı
Heyelan anı cep telefonu ile görüntülendi
Heyelan anı cep telefonu ile görüntülendi
Artvin’de heyelan
Artvin’de heyelan
Hindistan'da heyelan sonrasında dağ yere indi
Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Bayern Münih'e kara para aklama suçlaması. Galatasaray'ın rakibine ceza gelebilir Spor
Bayern Münih'e kara para aklama suçlaması. Galatasaray'ın rakibine ceza gelebilir
Afganların Pendik Sahili’nde yaptığı askeri eğitimin sırrı ortaya çıktı. Emekli MİT personeli Ümit Özdağ’a açıkladı Güncel
Afganların Pendik Sahili’nde yaptığı askeri eğitimin sırrı ortaya çıktı. Emekli MİT personeli Ümit Özdağ’a açıkladı
Beşiktaş derken Arabistan'a gitti Spor
Beşiktaş derken Arabistan'a gitti
Doğum yapan öğretmenlere yeni hak Yaşam
Doğum yapan öğretmenlere yeni hak
Üniversite öğrencileri için kara günler başlıyor. Bir ayda tam yüzde 25 arttı Ekonomi
Üniversite öğrencileri için kara günler başlıyor. Bir ayda tam yüzde 25 arttı
Yunanistan'da sel nedeniyle can kaybı sayısı 10'a çıktı Dünya
Yunanistan'da sel nedeniyle can kaybı sayısı 10'a çıktı
El freni çekilmeyen kamyon direğe çarparak durabildi Yaşam
El freni çekilmeyen kamyon direğe çarparak durabildi