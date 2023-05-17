Gürcistan'da IŞİD operasyonu

Gürcistan'da IŞİD militanlarına yönelik yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Gürcistan'da IŞİD operasyonu

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Merkezi tarafından 4 ayrı yere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonlarda 6 Gürcistan vatandaşının gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, “Gözaltına alınan kişilerin terör örgütünün etkili liderleriyle bağlantıları olduğu ve bazı ülkelerde çeşitli terör saldırıları planladıkları belirlendi.

Yapılan soruşturma sonucunda terör örgütüne ait semboller, elektronik bilgi taşıyan cihazlar, mühimmat, patlayıcı ve soruşturma açısından önem arz eden çeşitli deliller ele geçirildi” denildi.

''İLGİLİ ÜLKELERE BİLGİ VERİLDİ”

Açıklamanın devamında, “Soruşturma, Gürcistan Ceza Kanunu'nun 328 ve 236. maddeleri uyarınca yabancı bir ülkenin terör örgütüne katılmak, terör faaliyetlerine yardım etmek, yasa dışı olarak ateşli silah, mühimmat ve patlayıcı elde etmek ve bulundurmak kapsamında yürütülüyor.

Devlet Güvenlik Servisinin Terörle Mücadele Merkezi soruşturmayı sürdürüyor. Söz konusu soruşturmalar kapsamında terörle mücadele merkezinin elde ettiği delillere dayanarak gözaltına alınan kişilerin çeşitli yabancı ülke topraklarındaki bazı terör faaliyetleri tespit edilmiş ve artan tehlike dikkate alınarak derhal ilgili ülkelere bilgi verilmiştir.

Aynı dava kapsamında İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Geçici İkametgahına yerleştirilen 1 yabancı uyruklu hakkında ceza davası açıldığını belirtmek gerekir” ifadelerine yer verildi.

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