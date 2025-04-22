Gürcistan'da ticaret açığı büyüyor

Gürcistan’ın dış ticaret açığı 2025 Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre artarak 836.8 milyon dolara ulaştı. Gürcistan İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ön verilere göre, Mart ayında ithalat yüzde 14.3 artışla 1 milyar 402.6 milyon dolara yükselirken, ihracat yüzde 8.2 artarak 565.8 milyon dolara çıktı.

Yılın ilk çeyreğinde ise dış ticaret açığı toplamda 2 milyar 816.2 milyon dolara çıktı. Bu rakam, 2024’ün aynı döneminde 2 milyar 185.6 milyon dolardı. İlk çeyrek verileri, ihracatın yüzde 5.7 oranında artmasına rağmen ithalatın yüzde 20.1 gibi hızlı bir yükseliş göstermesiyle açığın büyüdüğünü ortaya koydu.

Ekonomistler, ithalat kalemlerindeki artışın büyük ölçüde enerji, ulaşım araçları ve teknoloji ürünlerinden kaynaklandığını belirtiyor. Aynı zamanda Gürcistan para birimi larinin dolara karşı yaşadığı değer kaybı da ithalat maliyetlerini yukarı çekti.

Ticaret açığındaki bu artış, dış finansman ihtiyacını ve cari açık baskısını da beraberinde getiriyor. Hükümetin önümüzdeki dönemde ihracatı teşvik edecek adımları hızlandırması bekleniyor.