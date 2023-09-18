Gürcistan'dan geldi Türkiye'nin köyünü istila etti. Köylünün gözüne uyku girmiyor

İHA'nın haberine göre, Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Güreş köyü, kahverengi kokarca böceğinin (Halyomorpha halys) istilasına uğradı. Fındık başta olmak üzere mısır, fasulye, böğürtlen gibi bitkilerin suyunu emerek beslenen istilacı böcek köylünün kabusu oldu.

Uzun yıllardır tarlalarında ilk defa bu denli verim kaybını yaşadıklarını söyleyen bölge halkı yetkililerden yardım istedi. Sayıları oldukça fazla olan, ormandan tarlaya, evden ahıra neredeyse her yerden çıkan kokarca böceği, saldığı kötü kokunun yanı sıra tarım alanlarına da zarar veriyor.

"KIŞIN DURGUN HALE GEÇİYORLAR"

Bölgede tarımla uğraşan 103 yaşındaki Naciye Aydın, ilk kez böyle bir verim kaybının yaşandığını söyledi. Zeki Aydın ise “İlk defa mısır bahçemizde verim kaybını yaşıyoruz. Hayat şartları köylere dönüş zorladı ancak istilacı böcek yakamızı bırakmıyor. Ekinlerin kaldırılması ile evlere girmeye hazırlanan böcek, evlere girince insanlarda psikolojik etki yapıyor. Kışın evlerde saklanıp, durgun halde geçiriyorlar. Devlet büyüklerimiz buna bir önlem alsın” ifadeleri kullandı.

Borçka Ziraat Odası Başkanı Tolga İskender ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Gürcistan ile sınır komşusu olmamızdan kaynaklı bu ülkeden gelen böcekler ilimizin sınır ilçelerini adeta istila etmiş durumda" dedi.

İskender "Sınır köylerimizde kafesler koyduk. Günlük ve haftalık olarak takıp ettik. Bu zararlıları poşetleyerek gramajını aldıktan sonra not ettik. Samsun’da endüstriye’ye gönderdik. Bölgemizde hangi noktalardan geçtiği tespit ettik. Çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.