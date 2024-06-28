Gürcü milyarder gözünü kararttı. Servet harcayacak

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Gürcü milyarder gözünü kararttı. Servet harcayacak

EURO 2024'te sürpriz bir şekilde son 16 turuna yükselen ve İspanya ile eşleşen Gürcistan'da Gürcü milyarder Bidzina Ivanishvili, İspanya'yı elemesi durumunda futbolculara adeta para saçacak.

EURO 2024 F Grubu'nun üçüncü karşılaşmasında, Gürcistan futbol takımı, daha önceden grubun lideri olarak sonraki tura yükselmeyi garantilemiş Portekiz'i 2-0 mağlup ederek, en iyi üçüncüler kategorisinde yerini alıp son 16'ya kalmayı başardı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilk defa katılan Gürcistan, grup aşamasını geçerek dikkate değer bir başarıya imza attı.

Willy Sagnol yönetimindeki ekip, son 16 turunda, turnuvanın önde gelen takımlarından İspanya ile karşılaşacak.

L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre, Gürcistan'ın en varlıklı kişisi olan Bidzina Ivanishvili, milli takımın bu tarihi başarısını kutlamak için 10 milyon dolarlık bir bonus dağıtma kararı verdi.

Ayrıca, Gürcü iş insanı Ivanishvili, eğer Gürcistan İspanya'yı eleyebilirse, bonus miktarını iki katına çıkararak 20 milyon dolara yükselteceğini duyurdu.

Bidzina Ivanishvili'nin kişisel servetinin 4.9 milyar dolar olduğu biliniyor ve bu onu Gürcistan'ın en zengin insanı yapıyor.

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