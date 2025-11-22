Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Gençlerbirliği maçı özel bir buluşmaya sahne oldu.

Sarı-kırmızılı formayı giyen 19 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ile Gençlerbirliği’nde kiralık olarak görev yapan 22 yaşındaki ağabeyi Göktan Gürpüz, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa birlikte röportaj verdi.

GÖKDENİZ: 'ABİME KARŞI MAÇA ÇIKMAK GÜZEL BİR DUYGU'

Galatasaray’ın genç yeteneği Gökdeniz, kariyerinde ilk kez ağabeyine karşı mücadele vereceğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Abime karşı bu statta maça çıkmak güzel bir duygu. İyi bir maç olsun. Daha iyi olan kazanacak inşallah. Ailemize selam söylüyorum. Hep destekliyorlar bizi.”

GÖKTAN: 'AİLEMİZ DE BİZİM GİBİ ÇOK MUTLU'

Trabzonspor'dan sezon başında Gençlerbirliği'nde kiralanan Göktan Gürpüz ise kardeşiyle karşılaşmanın kendisini heyecanlandırdığını belirterek, “Kardeşimi gördüğüm için çok mutlu oldum. Maça iyi hazırlandık. İyi olan taraf kazansın. Ben de ailemize selam söylüyorum. Onlar da burada. Çok mutlular aynı bizim gibi.” şeklinde konuştu.