Gürsel Tekin, saat verdi! Çok kritik açıklamalar...

CHP İstanbul İl Kongresi için mahkemenin iptal kararı sonrası İl Yönetimi'ne, tartışmalı bir kararla Gürsel Tekin kayyum atanmıştı.

Gürsel Tekin, bugün saat 12.10’da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda olacağını duyurmuştu. Tekin ise yeni bir karar alarak sakinleştikten sonra parti binasına gideceğini açıklamıştı.

TEKİN: ÖYLE BİR ŞEYE İZİN VERMEM

Gürsel Tekin, Yeniçağ gazetesi muhabiri Süleyman Çay'a son durum hakkında konuştu. Tekin, halk ile polisler arasındaki arbedeye ilişkin, “Elbette bu çatışmayı engelleyeceğim. Öyle bir şeye izin vermem" dedi.

Gürsel Tekin’in il başkanlığına gitmeyeceği iddia edilmişti... Yeni açıklama geldi

"SAAT 12.30 GİBİ BİR BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEĞİZ"

Basın toplantısı düzenleyeceğini söyleyen Tekin, "Saat 12.30 gibi bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Sonrada sorunsuz bir şekilde ilimize gideceğiz. İçeride bir kargaşa olmayacak" ifadelerini kullandı.

İçeride yer alan vekiller ile nasıl uzlaşacağını da söyleyen Tekin, "Biz aynı ailenin mensubuyuz. Oradaki arkadaşlarla beraber çalıştık, bir sıkıntı olmaz. Onlar ile konuşacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Kongresi için mahkemenin iptal kararı sonrası İl Yönetimi'ne, tartışmalı bir kararla Gürsel Tekin kayyum atanmıştı. Gürsel Tekin, bugün saat 12.10’da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda olacağını duyurmuştu. Gece saatlerinde CHP Gençlik Kolları, İstanbul İl Başkanlığı’na destek çağrısında bulunmasının ardından İstanbul Valiliği, altı ilçede üç gün süreyle eylem yasağı kararı verdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda ise polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri almıştı. Özgür Özel, bir açıklama yaparak herkesi “baba ocağına” sahip çıkmaya çağırdı.

Bazı vatandaşlar, barikatları aşarak binaya ulaşmıştı. Sabah saatlerinde ise polis, il başkanlığı önüne onlarca yeni barikat koydu. Tekin'in ise il binasına gelmesi bekleniyor.