Gürül gürül akan şelale erken kurudu

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve bahar aylarında karların erimesi sonrası yılda sadece 1 ay akan Yaşar Kemal (Yezidi) Şelalesi, küresel ısınmadan dolayı bu yıl erken kurumaya başladı.

Gürül gürül akan şelale erken kurudu

İHA'nın haberine göre, Muradiye ilçesi Bend-i Mahi Çayı üzerinde bulunan ve birçok yerli ve yabancı turisti çeken Muradiye Şelalesi’nin yanı sıra özellikle bahar aylarında akan Muradiye'deki bir diğer tabiat güzelliği ise Yaşar Kemal (Yezidi) Şelalesi.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Muradiye Kanyonu'nda bulunan ve yılda sadece 1 ay akan şelale, akmaya başladığı dönemde yerli ve yabancı ziyaretçiler ile fotoğraf sanatçılarının yoğun ilgisini çekiyor.

Su debisi düşük olan ve karların erimesiyle akan şelale, yaklaşık 40 metre yükseklikten akıyor. Bölgede 'Buz Şelalesi' olarak da adlandırılan şelale, kışın sert geçtiği yıllarda tamamen donuyor.

Bahar ayında 1 ay akan şelale geri kalan aylarda ise akmıyor. Şelale, bu yıl yoğun yaşanan sıcaklıktan dolayı erken kurumaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda coşarak akan şelale, bu yıl yok denecek kadar akıyor.

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