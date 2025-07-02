Gürültüyle uyandılar evin için biranda doldu! Amasya’da yürekleri ağza geldi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Amasya’da bir eve ait istinat duvarı, bilinmeyen nedenle çöktü. Çöken duvarla kayan toprak ve taş parçaları, hemen altında bulunan 2 katlı bir evin giriş katındaki yatak odasının camını kırarak, içeri doldu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Beyazıtpaşa Mahallesi Şehit Mehmet Keleş Sokak'ta meydana geldi. Bir eve ait istinat duvarı, bilinmeyen nedenle çöktü.

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Çöken duvarla kayan toprak ve taş parçaları, hemen altında bulunan 2 katlı bir evin giriş katındaki yatak odasının camını kırarak, içeri doldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan Menekşe Sarı'nın, odada bulunmadığı öğrenildi. Mahalleli, çıkan gürültü nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

'DEPREM OLUYOR SANDIK'

Gürültüyle deprem olduğunu zannettiklerini belirten Menekşe Sarı, "Nasıl oldu biz de bilemedik. Biz balkonda kahvaltıdaydık, bir anda büyük bir ses duyduk. Deprem oluyor sandık ama değildi. Sonra tozları görünce, yan taraflardan bir yer tutuştu sandık. Odaya inince her tarafın battığını gördük. Dışarısı bahçe, komşular bahçelerini suladıkça su toprağı yumuşatmış. Duvar, suyu eme eme kaymış ve evin içine girmiş. Bize ait sadece 1 metrelik bir yer vardı, kayan bütün toprak ve kayalar oraya yığılmış. Çok büyük bir gümbürtü oldu. Çok korktuk ama Allah'tan can kaybı olmadı. Yetkililerden buranın boşaltılmasını ve gerekli çalışmanın yapılmasını istiyoruz" dedi.

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