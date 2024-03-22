Güven endeksi verileri açıklandı

Kaynak: AA
Güven endeksi verileri açıklandı
Güven endeksi, martta önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,5 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 1, inşaat sektöründe yüzde 3,6 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı.
Güven endeksi, martta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,5 arttı. 120,4 oldu.
Endeks, inşaat sektöründe yüzde 3,6 azalışla 88,6'ya gerilerken, perakende ticaret sektöründe de yüzde 1 azalışla 113,3'e indi.
Hizmet sektöründe martta bir önceki aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,4, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,9, gelecek üç aylık süreçte hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2,2 artış kaydetti.
Perakende ticaret sektöründe, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,1’e yükseldi. Son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,8, gelecek üç aylık sreçte iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,8 azaldı.
İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 1,5, önümüzdeki üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 5,3 gerileme gösterdi.

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