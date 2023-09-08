Güven Yalçın resmen geri döndü

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Genoa’da forma giyen Güven Yalçın’ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Güven Yalçın Karagümrük’te. Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen A Milli hücum oyuncusu Güven Yalçın’ı kiralık olarak renklerimize bağladık. A Milli Futbolcumuz Güven Yalçın’a Karagümrük’e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Daha önce Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın böylece 1 yıl aranın ardından Süper Lig’e geri döndü.