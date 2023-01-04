Güven Yalçın'ın menajerinden transfer açıklaması

Kariyerine İtalya Serie B ekibi Genoa’da devam eden Güven Yalçın’ın menajeri Ersin Akan, milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu.
Akan, 23 yaşındaki futbolcunun kariyerine İtalya’da devam edeceğini söylerken, “İtalya’da mutlu, kariyerine Genoa’da devam edecek. Süper Lig ve Avrupa’dan teklifler var ancak hem Güven İtalya’da kalmak istiyor, hem de kulübü ayrılmasını istemiyor" şeklinde konuştu.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.