Güvenlik görevlisi kadının canını zor kurtardı! Sokak köpeği birden üstüne atladı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sokak köpekleri saldırısına bir yenisi daha ekledi. Bursa’da işe giden güvenlik görevlisi 25 yaşındaki Esra Kuloğlu Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarının kayda aldığı görüntüye göre kadın çantası ile kendini korumaya çalışıyor.

Bursa'da sabah işe gitmek üzere yola çıkan genç kadın, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Korku dolu anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi Esra Kuloğlu bacağından hafif şekilde yaralandı.

Olay sabah saatlerinde Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Belesten Sokak üzerinde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Esra Kuloğlu, (25) her zamanki güzergâhından işine giderken bir anda sokak köpeklerinin hedefi oldu. Çantasıyla kendini savunarak saldırıdan kurtulmaya çalışan genç kadın, yaşadığı şoku uzun süre atlatamadı.

Yaşadıklarını anlatan Esra Kuloğlu "Daha önce burada bir çocuğa da saldırmışlardı. Bu sabah da bana saldırdılar. Kolumdaki çantayla müdahale ederek kendimi savundum. Bazı arkadaşlarımız işe korkarak geliyor. Her gün aynı tedirginlikle yola çıkıyoruz. Yetkililerden artık bu konuda daha hassas davranmalarını bekliyoruz." diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.

Mahalle sakinleri ise özellikle sabah ve akşam saatlerinde bölgede başıboş köpek sayısının arttığını, bu durumun çocuklar ve çalışanlar için ciddi tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Güvenlik görevlisi kadının canını zor kurtardı! Sokak köpeği birden üstüne atladı

Güvenlik görevlisi kadının canını zor kurtardı! Sokak köpeği birden üstüne atladı

Güvenlik görevlisi kadının canını zor kurtardı! Sokak köpeği birden üstüne atladı

Güvenlik görevlisi kadının canını zor kurtardı! Sokak köpeği birden üstüne atladı

Güvenlik görevlisi kadının canını zor kurtardı! Sokak köpeği birden üstüne atladı

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