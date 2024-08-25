Güvenlik görevlisi silahlı saldırıya uğradı

Giresun kent merkezindeki Cumhuriyet Parkı civarında faaliyet gösteren restoranın 30 yaşındaki güvenlik sorumlusu Reşat Yaramış ile Ö.Ö, S.B. ve N.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ö, tabancayla Reşat Yaramış'a ateş etti.

Yaralanan Yaramış, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.