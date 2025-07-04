Güvenlik görevlisinin hukuk zaferi! Bankanın taşeron oyunu mahkemede bozuldu

Yüzlerce çalışanını “tasarruf” maksadıyla kendi kadrosundan çıkartıp, taşerona devrenden Türkiye’nin en büyük özel bankası “hak ihlali yaptığı” gerekçesiyle tazminata mahkum edildi.

Bankada taşerona bağlı çalışan ve ayrımcılığa uğrayan binlerce güvenlik görevlisini ilgilendiren mahkeme kararı İstanbul'dan geldi.

Açtığı dava ile hukuk mücadelesine giren mağdur banka güvenlik görevlisinin bu kararla verilmemiş tüm haklarının tazmin edileceğini duyuran Paramedya’nın haberine göre süreç şöyle gelişti:

BANKA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Özel bir bankada son görev yeri Manisa’daki bir şube olmak üzere toplamda 22 yıl özel güvenlik görevlisi olarak çalışan B.K. , emeklilik nedeniyle işten ayrıldı. Emekliliğe bağlı hak edişlerini aldıktan sonra yaşadığı taşeron mağduriyeti için dava açtı. Açılan davada belli bir dönemden sonra ise bankanın güvenlik hizmetinin taşeron şirkete verilmesi ile taşeron şirketin sigortalısı olmaktan doğan hak kayıpları talep edildi. B.K. hem bankanın işçisi hem de taşeron şirketin işçisi olduğu dönemde tamamen davalı bankaya hizmet vermesi nedeniyle banka ve taşeron arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğunu, bu nedenle aynı çalışma koşullarına rağmen bankadaki yan haklarını taşeron şirket sigortalısı olarak çalışırken alamadığını ileri sürdü. Avukat Gökçe Yabuloğlu Sağlam tarafından açılan davada güvenlik görevlisinin hak ihlaline uğradığı kararı verildi. Yapılan yargılama sonucunda özel güvenlik görevlisi B.K.’nin baştan itibaren bankanın personeli gibi hak edişleri hesaplanarak emeklilik sonrası yoksun kaldığı kıdem tazminatı farkı, yıllık izin, prim/ikramiye alacaklarına hükmedildi.

İŞTE O KARAR!