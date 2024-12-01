Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması

Güvenlik kaynakları, güvenlik açığını fırsat bilen PKK, Suriye milli ordusu tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik açığını fırsat bilen PKK, Suriye milli ordusu tarafından durdurulduğunu açıkladı. Suriye'de rejim güçlerinin çekilmesi PKK'ya alan açtığını da güvenlik kaynakları belirtti.

Suriye'de, dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı muhalif gruplar, birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdiğini belirtilmişti. Dün Suriye Milli Ordusu (SMO) Azez'den terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'a operasyon başlattı. Terör mevzileri top atışlarıyla vurulmuştu.

MSB kaynakları ise dün yaşananlar olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Güvenlik kaynakları, Suriye'de rejim güçlerinin çekilmesinin PKK'ya alan açtığını söyledi. Ayrıca son duruma ilişkin, güvenlik açığını fırsat bilen PKK, Suriye milli ordusu tarafından durdurulduğunu açıkladı.

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