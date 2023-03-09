Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi

Sosyal medyada yayılan bir video viral oldu. İşinden, ekmeğinden olmamak için vatandaşlar eleştiride bulunmaktan çekiniyor. Ancak Özel Güvenlikçi bir gencin işinden olma ihtimaline karşın sarf ettiği sözler takdir topladı.

Genç videoda, “Ablam videomun altına şöyle bir yorum yapmış; ‘Kardeşim kötü bir şey söyleme işinden olursun biz de susuyoruz.’ demiş. Bu memlekette bu insanların başına ne geldiyse bu susma yüzünden geldi.” dedi.

“BUGÜN SUSARSANIZ YARIN ÖLÜRSÜNÜZ”

Sözlerinin devamında genç şöyle sitem etti:

Başımıza ne geldiyse kendi verdiği verginin nereye gittiğini sormaması yüzünden geldi, ne geldiyse bu iktidar yalakaları yüzünden geldi.

Ne çekiyorsak da bunların yüzünden. Bugün konuşma o gün konuşma yarın konuşma aman bu olur ama şu olur diye.

Ben de söylüyorum bugün susarsanız yarın ölürsünüz, bitti başka hiçbir şey yok. Bugün susarsanız yarın ölürsünüz ne zaman konuşacaksınız.