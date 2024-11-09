Güvercin almak için gdip, gaspa uğradılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Güvercin almak için gdip, gaspa uğradılar

Kırıkkale'de güvercin almak için bir eve giden 2 kişi, darp edilerek telefon ve paralarının gasp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Kırıkkale'de güvercin almak amacıyla bir eve giden 2 kişi, darp edilerek telefon ve paralarının gasp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olaya karıştığı öne sürülen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkköy Mahallesi'ndeki bir ikamete güvercin satın almak için gelen M.T. ve E.A. isimli şahıslar, A.B., B.E., H.K., Ü.D. ve Y.C.S. tarafından darp edildi. Çıkan arbede sonrası telefon ve bir miktar parası gasp edilen şahıslar durumu polise bildirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından şüpheliler gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan aramada 3 tabanca, 1 tüfek, 41 fişek, 3 kesici alet, çivili sopa, 7 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza, 2 bilgisayar ve 1 tablet ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Güvercin almak için gdip, gaspa uğradılar

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