Güvercine arabasıyla çarpan şoför tutuklandı

Fransa Haber Ajansı’na (AFP) konuşan Tokyo polis sözcüsü, geçtiğimiz ay Atsushi Ozawa (50) adlı şoförün Tokyo’da “av hayvanı olmayan bir güvercini öldürmek için arabasını kullandığı” gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.

Zanlının savunması ise kabahatinden büyük oldu. Edinilen bilgilere göre, zanlı polise verdiği ifadesinde “Yollar insanlar içindir. Arabalardan kaçmak güvercinlerin elinde” dediği öğrenildi.

Olay, Japonya basınında da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları şoför hakkında birçok paylaşım yaptı.