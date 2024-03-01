Güvercinlere yem vermenin cezası 150 bin TL. Sebebini duyunca şok olacaksınız

Türkiye’de sokaklarda güvercinlere yem vermek her ne kadar iyi bir davranış olarak algılansada Almanya’da ise durum tam tersi.

Türk vatandaşlarının Türkiye dışında en çok yaşadığı Almanya’da şehir meydanlarında güvercinleri beslemenin cezası 5 bin euroyu (150 bin TL) bulabiliyor.

Almanya’daki bu değişik uygulamanın nedenlerini anlatan tulay_anlatıyor isimli Instagram sayfasının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Yapılan paylaşım şu şekilde:

“Almanya’da güvercinlere yem vermenin cezası 5 bin euroya kadar çıkıyor. Hamburg Stuttgart’ta para cezası 5 bin euroya kadar. Köln Dortmund ve Münih’te 1 bin euroya kadar para cezası var. Her zaman ki gibi Eyaletten eyalete şehirden şehire değişiyor.

Yem verme yasağı bütün şehir içinde geçerli değil genel olarak şehir merkezinde veya şehir meydanlarında yem vermek yasak.

Bunun da tabiki belli nedenleri var güvercinlerin dışkıları özellikle yapılara çok zarar verdiği için aynı zamanda yemek artıkları veya ekmeklerin hayvanların sindirim sistemini bozduğu için. Aynı zamanda güvercinlerin belirli hastalıkları çok fazla çok hızlı bir şekilde yaydıkları için.

Bu arada evde güvercin yada bahçede güvercin beslemeninde şehirden şehire belli kuralları var bazı şehirler bunu tamamıyla yasaklıyor.“