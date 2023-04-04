Ecem Erkek diline takılan şarkıyı paylaştı. Allahım aklıma mukayyet ol

Güldür Güldür adlı programda canlandırdığı Naime tiplemesiyle milyonların beğenisini kazanan Ecem Erkek, aldığı bir kararla programdan ayrılmış ve farklı projelerde şansını denemek istemişti.

Son zamanlarda Güzel Günler dizisiyle takipçilerinin karşısına çıkan Ecem Erkek, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sevenlerini özel hayatına dahil ediyor.

Kimi zaman dizinin setinden paylaşımlarda bulunan Ecem Erkek, bu defa da son zamanlarda dilinden düşürmediği şarkıyı paylaştı.

Instagram hesabının hikaye bölümünden şarkıyı dinlettikten sonra onu arabesk tarzında yorumlayarak dikkat çeken bir yorumda bulundu.