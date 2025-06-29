Güzel oyuncu 42 yaşında hayata veda etti: Geniş çaplı inceleme başlatıldı

Hint film endüstrisinin sevilen yüzlerinden, oyuncu ve model Shefali Jariwala, 42 yaşında hayatını kaybetti. Mumbai polisi, ünlü ismin vefatıyla ilgili detaylı bir soruşturma başlattığını duyurdu. Hindustan Times, NDTV ve Asian News International ANI gibi yerel medya kuruluşları, Mumbai polisinin Jariwala'nın ölümünü doğruladığını bildirdi. Sanatçının Andheri'deki evinden bir hastaneye kaldırıldığı, ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Polise bilgi, yerel saatle gece 01.00 civarında ulaştı.

OTOPSİ SONUÇLARI BEKLENİYOR

Mumbai polisi, ANI'ye yaptığı açıklamada, Jariwala'nın ölüm nedeninin henüz netleşmediğini ve Cooper Hastanesi'nde otopsi yapıldığını aktardı. Ancak, birçok medya kuruluşu, ölüm nedeninin kalp krizi olabileceği yönünde haberler paylaştı. Bu iddialar, otopsi sonuçlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. Jariwala'nın ani vefatı, Hint sanat dünyasında derin bir üzüntüye yol açtı.

YAKINLARI KAHROLDU

Shefali Jariwala'nın 2015 yılında evlendiği eşi, aktör Parag Tyagi, sanatçıyı hastaneye yetiştiren isimdi. The Indian Express'in haberine göre, Jariwala'nın aile üyeleri gece boyunca hastanede onun yanındaydı. Ancak aileden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Jariwala, özellikle popüler müzik videosu "Kaanta Laga"daki performansıyla geniş kitlelerce tanınmış ve "Bigg Boss" adlı reality şovuna katılımıyla da adından söz ettirmişti.

SANAT DÜNYASINDAN MESAJ YAĞDI

Shefali Jariwala'nın vefatı üzerine birçok ünlü isim sosyal medyadan taziye mesajları yayımladı. Mika Singh, Instagram hikayelerinde Jariwala'nın videolarını paylaşarak, "Keşke daha fazlasını yapsaydık. Daha çok vakit geçirseydik, daha çok anı biriktirseydik" ifadelerini kullandı. Singh, Jariwala'yı "en yakışıklı ve güzel ruhlu insan" olarak nitelendirerek, "Çok erken gitti" ve "Bu kayıptan dolayı çok üzgünüm" dedi. Aktör Aly Goni de X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Shefali Jariwala'nın ani vefatını duyunca şok oldum ve çok üzüldüm. Hayat çok öngörülemez. Huzur içinde yatsın" yazdı. Eski Bigg Boss yarışmacısı Tehseen Poonawalla, "Arkadaşım Shefali Jariwala'nın artık aramızda olmadığını duyunca kesinlikle şaşkına döndüm" derken, "Son olarak bir partide buluşmuştuk. Hayat çok kısa. Benim sezonumda Bigg Boss 13'teydi. Sidharth Shukla ve şimdi de o, benim sezonumdan kimsenin kalmaması inanılmaz. Sevdiklerine sevgi ve şifa gönderiyorum" ifadelerini kullandı. Aktris Divyanka Tripathi ise X'te, "Shefali hakkındaki haberi hâlâ kabullenemiyorum. Çok erken gitti. Eşi ve ailesi için çok üzgünüm" paylaşımında bulundu.