Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan başını kapattı! Tesettürlü hali çok beğenildi

Meryem, Zemheri gibi pek çok önemli projede yer alan Ayça Ayşin Turan, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Ünlü oyuncu, Abu Dabi'deki Şeyh Zayid Camii'ni ziyaret etti. Beyaz bir kıyafetle başını örten Turan'ın tesettürlü hali sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

PAYLAŞIMLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ayça Ayşin Turan'ın paylaşımına kısa süre içinde birçok beğeni ve yorum yapıldı. Ünlü oyuncuya "Harika görünüyorsun", "Çok yakışmış", "Gerçekten çok güzelsin" gibi övgü dolu yorumlar geldi.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, Sinop'ta dünyaya geldi. Her iki tarafı da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinoplu. Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında yayımlanan "Dinle Sevgili" adlı dizideki Gülfem rolüyle tanınmaya başladı. 2014 yılında "Karagül" dizisinde Ada karakterini canlandıran oyuncu, 2016-2018 yılları arasında "Altınsoylar" ve "Meryem" dizilerinin başrolünde yer aldı.