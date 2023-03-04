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  • Gökçe Bahadır'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. Güzel oyuncu estetiği yok diye övgüler almıştı

Gökçe Bahadır'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. Güzel oyuncu estetiği yok diye övgüler almıştı

Ömer dizisindeki başarılı performansıyla övgüler alan Gökçe Bahadır'ın estetiği yok sanılıyordu. Eski fotoğrafları ortaya çıktı. Meğer o da estetik güzeliymiş.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 15:46
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Güzel oyuncu Gökçe Bahadır estetiği yok diye övgüler almıştı. Estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı

Gökçe Bahadır'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. Güzel oyuncu estetiği yok diye övgüler almıştı
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Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinde doğal haliyle dikkat çeken Gökçe Bahadır epey övgü almıştı. Geçtiğimiz Kasım ayında 41 yaşına basan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır yıllar içindeki değişimi ile ilgi odağı oldu. Magazin gündeminin ilgi ile takip ettiği Gökçe Bahadır her zaman dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.

 

Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır dizideki sıfır makyaj halleri ile övgüleri toplarken, oyuncunun hayranları merak etti. Peki Gökçe Bahadır doğal güzel mi?

Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor.

İşte Gökçe Bajadır'ın estetiksiz halleri..

 

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