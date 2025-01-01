Güzel oyuncu öyle bir soruyu bilemedi ki. Dizinin yönetmeninden yardım istedi

ATV'de yayımlanan Bir Gece Masalı dizisi oyuncuları Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasına katıldılar. Başrol oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz yarışmada kimsesiz çocuklar için ödül kazandı.

Yarışmadan 500.000 TL kazanan oyuncular takdir toplarken yarışma sırasında çıkan bir soruyu oyuncuların bilememesi de dikkat çekti.

Yarışmada oyunculara Su Burcu Yazgı Coşkun'un rol aldığı dizideki ismi Canfeza'nın ne anlama geldiği soruldu. İki oyuncu ismin ne anlama geldiğini bilemedi. Filmin yönetmeninden joker kullanarak yardım isteyen oyunculara dizinin yönetmeni Emre Kabakuşak yardım etti.

Canfeza'nın anlamının Türk müziğinde bir makam olduğunu öğrenildi. Yönetmen Kabakuşak soruyu yanıtlarken 'Yazgı'nın bilememiş olması beni biraz üzdü" dedi.