Güzel TikTok fenomeninin feci ölümü! Saatlerce maruz kalmış…

Dehşete düşüren olay Rusya'nın Krasnoyarsk Krai bölgesine bağlı Achinsk şehrinde meydana geldi.

Yapılan ön soruşturmaya göre, evinde sıcak banyoya giren 32 yaşındaki TikTok fenomeni şiddetli yanıkların neden olduğu acının şokuyla bayıldı. Bilinci kapandıktan sonra yüzü doğrudan musluktan akan kaynar suyun altına düştü. Aşırı sıcaklığa saatlerce maruz kalan genç kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi.

SEVGİLİSİ CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Sevgilisi, saatler sonra banyoya girdiğinde Victoria'yı banyonun içinde cansız halde bulduğunu ve hemen yetkililere haber verdiğini söyledi.

KAZA MI? CİNAYET Mİ?

Yetkililer kaza sonucu ölüm olarak değerlendirildiğini belirtirken, Victoria'nın yakın çevresi bu cinayetten şüpheleniyor.

Soruşturmaya bakan yetkililer, dehşete düşüren olayın yaşandığı dairede uyuşturucu maddeye rastlandığını belirtti.

Krasnoyarsk Krai Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre genç fenomenin sevgilisinin uyuşturucu kullandığı ve cenazeye katılmadığı belirtildi.

KESİN ÖLÜM OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Polis, olayın detaylarını aydınlatmak için soruşturmayı derinleştirirken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucuyla netleşeceği duyuruldu.