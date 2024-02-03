Güzele bakmak sevaptır atasözünün anlamı nedir?

Güzele bakmak sevaptır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Güzel olarak tanımladığımız bir şeye ya da bir kişiye bakarken, inanç gereği Allah'ın ne güzel şeyler yarattığı anlaşılmaktadır.

O güzel şeye bakıldığında Allah'ın ne kadar güzel şeyler yarattığını anlamak, onun gücünü ve büyüklüğünü anlama açısından büyük önem taşır.

GÜZELE BAKMAK SEVAPTIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Upuzun boyun, sarı saçların ve mavi gözlerinle ne güzel kızsın sen böyle, maşallah. Dur biraz daha bakayım sana, güzele bakmak sevaptır."