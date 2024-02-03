Güzele bakmak sevaptır atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Güzele bakmak sevaptır atasözünün anlamı nedir?
Güzele bakmak sevaptır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Güzele bakmak sevaptır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Güzel olarak tanımladığımız bir şeye ya da bir kişiye bakarken, inanç gereği Allah'ın ne güzel şeyler yarattığı anlaşılmaktadır.

O güzel şeye bakıldığında Allah'ın ne kadar güzel şeyler yarattığını anlamak, onun gücünü ve büyüklüğünü anlama açısından büyük önem taşır.

GÜZELE BAKMAK SEVAPTIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Upuzun boyun, sarı saçların ve mavi gözlerinle ne güzel kızsın sen böyle, maşallah. Dur biraz daha bakayım sana, güzele bakmak sevaptır."

Son Haberler
2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi Gündem
2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Şeffaf yağ şişelerine gizlemiş 6 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi Gündem
Şeffaf yağ şişelerine gizlemiş 6 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi
1 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi Yerel Haberler
1 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi
Kızılcık Şerbeti Azra kimdir? Sema Öztürk kimdir kaç yaşında nereli? Magazin
Kızılcık Şerbeti Azra kimdir? Sema Öztürk kimdir kaç yaşında nereli?
Gaye Erkan görevden alınmış. İşte belgesi. İstifa etmemiş Ekonomi
Gaye Erkan görevden alınmış. İşte belgesi. İstifa etmemiş
Güvenme varlığa düşersin darlığa atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Güvenme varlığa düşersin darlığa atasözünün anlamı nedir?