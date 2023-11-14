Güzelliği ve fiyatıyla dikkat çekiyor

Elazığ'da güzelliği ve 75 bin liralık fiyatıyla dikkat çeken ‘ Dayı' lakaplı Macaw türü papağan, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

KAYNAK: İHA
Güzelliği ve fiyatıyla dikkat çekiyor

Elazığ'da bir petshop sahibinin getirdiği Macaw türü papağan büyüklüğü, güzelliği ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Evcil hayvan ve yem satışı yapan Özkan Polat, başından kuyruğun ucuna kadar 84 santimetre uzunluğunda olup yaklaşık bir kilo ağırlığındaki papağana 'Dayı' ismi koydu.

Cinsi, sempatik tavırları ve en havalı papağanlar grubunda yer alması ile 75 bin bin lira değer biçilen ‘Dayı', güzelliği ve fiyatıyla müşterilerin ilgisini çekiyor.

Macaw türü papağanı ile ilgili bilgi veren Polat, ''Bu papağanımız Macaw türüdür. Ortalama yaşam ömrü 30 yıldır. Tropikal yağmur ormanlarında yaşayan bir türdür. Peru ve Ekvator ülkeleri bölgesinde daha çok görülmektedir. Bu papağanın devasa bir tüy yapısı vardır. Bir çok kelime biliyor ve lakabı da Dayıdır. Mutlu olduğu zamanlarda kelimeleri tekrarlar. Bunun maddi değerine paha biçilmez ama değeri 75 bin liradır'' dedi.

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