Güzellik merkezi sahipleri içeri girerken Buket Aydın güzellik merkezi açtı

Sunucu ve gazeteci Buket Aydın, bir güzellik merkezi açtığını açıkladı. Aydın, söz konusu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Güzellik merkezi sahipleri içeri girerken Buket Aydın güzellik merkezi açtı

Sunucu ve gazeteci Buket Aydın, yeni bir sektöre adım attı. Mesleğine devam eden Aydın, aynı zamanda güzellik merkezi açtı.

Aydın, Üsküdar’da ‘Buket Aydın Beauty’ adlı bir güzellik merkezi açtığını ve cilt - vücut bakımı hizmeti vereceğini açıkladı.

Haberi, sosyal medya hesabından duyuran Aydın, "Güzelliğinizi ve sağlığınızı ön planda tutan bir anlayışla, sizlere en iyi hizmeti sunmak için büyük bir titizlik ve özenle hazırlandık. Müşterilerimizin beklentilerini aşmak ve her birinizin kendinizi özel hissetmenizi sağlamak için, hekimlerimiz ve uzman estetisyen kadromuz eşliğinde cihazlarımızı ve ürünlerimizi seçerken dünyanın en iyilerini tercih ettik. V Güzellik, özgüvenin ve pozitif enerjinin bir yansımasıdır. Bu nedenle, en iyi sonuçları elde etmek için kullandığımız cihazlarla ürünler yüksek kalitede ve güvenilirdir. Sağlığınıza zarar vermeyen ve en son teknolojiyi kullanarak etkili sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz. Hizmetlerimizi sunarken, güzelliğinize yapacağımız her küçük dokunuşun, sadece dış görünüşünüzü değil, aynı zamanda içsel özgüveninizi ve kendinize duyduğunuz sevgiyi artıracağını inanıyoruz. Her müşteriye özel bir yaklaşım benimseyerek, güzellik ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunuyoruz. Size daha iyi hissettiren her şey için buradayız." ifadelerini kullandı.

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