Güzellik yarışmasında at kalp krizi geçirerek öldü

Fuar kapsamında gerçekleştirilen Truva At Güzellik Yarışması’nda, hipodromların şampiyon atları bu kez güzellikleriyle jürinin karşısına çıktı. Yarışmaya katılan bir Arap atının kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi ise üzüntü yarattı.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açan fuar, atçılık ve binicilik meraklılarını bir araya getirdi. Fuarda, atçılıkla ilgili çeşitli ürünler tanıtılırken, ziyaretçilere at bakımı ve beslenmesi gibi konularda bilgiler verildi. Truva At Güzellik Yarışması’nda ise 32 at, güzellikleriyle jüriden tam not almak için podyuma çıktı. Atçılık uzmanlarından oluşan 5 kişilik jüri, atları fiziksel özellikleri, baş, boyun, tüy, renk, bacaklar, ayaklar ve genel görünümleri üzerinden değerlendirdi. Yarışmayı izlemeye gelenler, podyumda sergilenen atları büyük bir ilgiyle takip etti.

Yarışmada dereceye giren atlar ve sahipleri çeşitli ödüllerle onurlandırıldı. 6. Uluslararası At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show, 1 Haziran’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Ancak fuar, bir trajediye de sahne oldu. Truva At Güzellik Yarışması’na katılan bir Arap atı, kendisine sıra gelmesini beklerken aniden kalp krizi geçirerek öldü. Ölen atın çevresi hızla kapatılarak, alandan kepçe yardımıyla uzaklaştırıldı. Yarışma ise devam etti.

Eko Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, fuar hakkında yaptığı açıklamada, "At ve binicilik fuarımız, bugün Avrasya Gösteri Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşiyor. Hindistan dahil birçok ülkeden katılımcımız var. Atlarla ilgili çeşitli ürünlerin sergilendiği stantların yanı sıra seminerler, paneller ve gösterilerle dolu dolu bir program sunuyoruz. Fuarda 15 bin ziyaretçi bekliyoruz. Atlı aksiyon gösterileri, ileri binicilik teknikleri ve güzellik yarışması gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Atçılıkla ilgili kültürel ve tarihsel panellerle bu alana katkı sağlıyoruz," ifadelerini kullandı.