Gyökeres, Orkun ve Kerem'i 90+11'de yıktı, Sporting Lizbon sezonu çifte kupayla tamamladı

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Gyökeres, Orkun ve Kerem'i 90+11'de yıktı, Sporting Lizbon sezonu çifte kupayla tamamladı

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'lu Benfica, Portekiz Kupası finalinde Sporting Lizbon'a 3-1 yenildi.

Portekiz Kupası Finali'nde milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forması giydiği Benfica, lig şampiyonu Sporting Lizbon ile karşılaştı.

Benfica, maçın 47'nci dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Orkun Kökçü'nün attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın son dakikalarında penaltı kazanan Sporting Lizbon, 90+11'de Gyökeres'in golüyle skora dengeyi getirdi ve maçı uzatmalara götürdü.

99'uncu dakikada Harder'ın golüyle 2-1 öne geçen Sporting Lizbon, Trincao'nun 120'nci dakikadaki golüyle skoru 3-1'e getirdi ve lig şampiyonluğunun ardından kupayı da kazanarak sezonu çift kupayla tamamladı.

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