Gyökeres, Orkun ve Kerem'i 90+11'de yıktı, Sporting Lizbon sezonu çifte kupayla tamamladı

Portekiz Kupası Finali'nde milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forması giydiği Benfica, lig şampiyonu Sporting Lizbon ile karşılaştı.
Benfica, maçın 47'nci dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Orkun Kökçü'nün attığı golle 1-0 öne geçti.
???????? ORKUN KÖKÇÜ'DEN MUAZZAM GOLL! BENFİCA, FİNAL'DE ORKUN'LA ÖNE GEÇİYOR! ASİST KEREM, GOL ORKUN! ⚽ pic.twitter.com/ky3raNGMvK— TRT Spor (@trtspor) May 25, 2025
Maçın son dakikalarında penaltı kazanan Sporting Lizbon, 90+11'de Gyökeres'in golüyle skora dengeyi getirdi ve maçı uzatmalara götürdü.
99'uncu dakikada Harder'ın golüyle 2-1 öne geçen Sporting Lizbon, Trincao'nun 120'nci dakikadaki golüyle skoru 3-1'e getirdi ve lig şampiyonluğunun ardından kupayı da kazanarak sezonu çift kupayla tamamladı.