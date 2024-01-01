Haber alınamayan 41 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Haber alınamayan 41 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Yeşil Cami Mahallesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Mesut Aşcıoğlu’nun (41) arkadaşları, uzun süre kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Servis ekiplerine ihbar edildi.

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Gelen ihbar üzerine Polis ve sağlık ekipleri Aşçıoğlu’nun yalnız yaşadığı eve gitti. Garsonluk yaparak geçimini sağlayan Aşçıoğlu’nun yaşadığı eve gelen ekipler, şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Evde yapılan incelemelerin ardından Aşçıoğlu’nun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

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